Pilar Fogliati ha condiviso sui social la prima foto di coppia con Fabio Paratici. La notizia circolava da settimane, con paparazzi che avevano già immortalato i due insieme, ma fino a ora non c’era stata conferma ufficiale. La foto pubblicata rappresenta il primo gesto pubblico che testimonia la relazione tra i due. La giornalista ha scelto di annunciare la notizia attraverso il proprio profilo social.

Se ne parlava da tempo, i paparazzi li avevano già mostrati assieme, ma l’ufficialità non era ancora arrivata. Adesso non c’è più alcun dubbio: Pilar Fogliati è felicemente fidanzata e il fortunato è Fabio Paratici, nota figura del mondo del calcio. I due si sono mostrati per la prima volta assieme sui social, stretti in un complice abbraccio durante una cena romantica. La prima foto di coppia. Non si tratta, in realtà, di un vero e proprio ritratto di coppia. Ossia, la coppia c’è ma non è sui propri profili social che Pilar Fogliati e Fabio Paratici hanno scelto di pubblicare la prima foto assieme. È stata una storica pizzeria di Firenze ad avere lo scoop.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pilar Fogliati svela il nuovo amore sui social: la prima foto di coppia con Fabio Paratici

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