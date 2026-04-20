Recentemente, Pilar Fogliati ha confermato pubblicamente la sua relazione con un uomo di 20 anni più grande di lei. La decisione di uscire allo scoperto arriva dopo mesi di voci, foto rubate e supposizioni non confermate. La attrice ha condiviso alcune immagini che ritraggono il suo compagno, ponendo fine alle speculazioni sulla sua vita privata. La sua scelta di rendere noto il rapporto è stata comunicata senza annunci ufficiali, ma attraverso immagini condivise sui social.

Tra indiscrezioni, scatti rubati e conferme arrivate quasi per caso, Pilar Fogliati ha deciso di non nascondersi più, mostrando apertamente la sua nuova relazione. Un legame che ha subito attirato l’attenzione non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per la differenza d’età e per il momento particolarmente felice che entrambi stanno vivendo nelle rispettive carriere. Il nuovo amore di Pilar Fogliati: ecco di chi si tratta. Al fianco dell’attrice c’è Fabio Paratici, volto noto nel mondo del calcio. La relazione è emersa definitivamente dopo la pubblicazione di una foto sui social da parte di un locale toscano, che ha immortalato la coppia durante una cena romantica nei pressi di Coverciano, poco distante dallo stadio Franchi di ACF Fiorentina.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Pilar Fogliati esce allo scoperto col fidanzato famoso e più grande di 20 anni: ecco chi è (FOTO)

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