Indiscrezioni foto e quel bacio ‘rubato’ | la coppia Pilar Fogliati e Fabio Paratici esce allo scoperto

La coppia Pilar Fogliati e Fabio Paratici ha deciso di mostrarsi pubblicamente. Dopo settimane di indiscrezioni e qualche foto scattata di nascosto, ora sono stati paparazzi a immortalare il loro bacio ‘rubato’ a Firenze. La notizia circolava da tempo, ma solo con lo scatto sulla rivista “Chi” hanno confermato di essere una coppia ufficiale.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Foto e qualche indiscrezione trapelata già da tempo. Poi lo scatto pubblicato sulla rivista “Chi” che toglierebbe ogni dubbio: la coppia Pilar Fogliati e Fabio Paratici è uscita allo scoperto. A testimoniarlo è appunto l’immagine che i paparazzi del settimanale hanno catturato fuori da un bar a Roma mentre i due erano al tavolo con altre persone. LÂ?attrice Pilar Fogliati posa per i fotografi durante la presentazione di Rai Fiction Â?Cuori 3Â?, Roma, 29 gennaio 2026. ANSAANGELO CARCONI Pilar Fogliati, 33 anni, attrice di successo sia in Tv che al cinema, sarà al fianco di Carlo Conti per la conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo con Achille Lauro e Lillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pilar Fogliati torna a sorridere.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici fanno coppia da alcuni mesi.

