A Firenze, due persone sono state fotografate mentre condividono un momento insieme, mangiando una pizza e sorridendo. La scena è stata documentata con una foto che ritrae i due in compagnia, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle identità. L'evento è avvenuto il 19 aprile 2026, e la presenza di testimoni è stata confermata attraverso la pubblicazione dell’immagine.

Firenze, 19 aprile 2026 – Una pizza a Firenze per Fabio Paratici e Pilar Fogliati. E un messaggio, con tanto di foto, a testimoniarlo. “Onorati di essere stati scelti dal nostro ds Paratici in compagnia della splendida Pilar Fogliati. Grazie a presto e Forza Viola” è il messaggio a corredo del post pubblicato venerdì 17 aprile sui social della pizzeria Fiorella. Un abbraccio affettuoso tra i due che, in posa, sorridono al fotografo all’interno del locale in via d’Annunzio accanto al cinema omonimo. Pilar Fogliati, 33 anni: l’attrice mercoledì affiancherà Carlo Conti alla conduzione Non uno scatto “rubato” come quello apparso a febbraio che, di fatto, aveva dato sostanza a una voce che circolava già da tempo, ovvero che i due avessero una relazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pizza, foto e sorrisi: Pilar Fogliati e Fabio Paratici insieme a Firenze

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