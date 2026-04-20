Pif a Tarquinia per la presentazione del film Che Dio perdona tutti
Martedì 21 aprile alle 19 a Tarquinia si terrà un evento dedicato al cinema italiano, con la presentazione del film
Martedì 21 aprile, alle ore 19, a Tarquinia è organizzato un appuntamento con il grande cinema italiano. A divertire gli spettatori del cinema Etrusco Arthouse è Pif, per la presentazione del film “Che Dio perdona tutti”, ultima opera del regista palermitano. Considerato uno degli autori più.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Pif al Cinema Etrusco Arthouse: presentazione del film 'Che Dio perdona a Tutti'Il 21 aprile 2026, al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia, Pif presenterà il suo film 'Che Dio perdona a Tutti', un'opera che affronta il tema della fede cattolica con arguzia e ingenuità. maremmanews.it
Che Dio perdona a tutti recensione: Pif al cinema con una commedia provocatoriaCon ...Che Dio perdona a tutti Pif racconta un uomo qualunque e finisce per mettere sotto accusa un intero sistema di valori che conosciamo bene. cinema.everyeye.it
...CHE DIO PERDONA A TUTTI "Ha la stessa capacità di divertire, di far riflettere. II tutto con una misura abbastanza rara, in questo tempo smodato. Lì si parlava di mafia, qui di religione." Walter Veltroni - Corriere della Sera. …che Dio perdona a tutti, il nuov - facebook.com facebook
"... che Dio perdona a tutti" al cinema. #chedioperdonaatutti x.com