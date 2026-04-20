Pif a Tarquinia per la presentazione del film Che Dio perdona tutti

Da viterbotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile alle 19 a Tarquinia si terrà un evento dedicato al cinema italiano, con la presentazione del film

Martedì 21 aprile, alle ore 19, a Tarquinia è organizzato un appuntamento con il grande cinema italiano. A divertire gli spettatori del cinema Etrusco Arthouse è Pif, per la presentazione del film “Che Dio perdona tutti”, ultima opera del regista palermitano. Considerato uno degli autori più.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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