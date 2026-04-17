Pif al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia per presentare Che Dio perdona tutti
Il 17 aprile 2026, il Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia ospiterà la proiezione del film “Che Dio perdona tutti”. L’evento fa parte di una programmazione dedicata al cinema italiano contemporaneo, offrendo al pubblico la possibilità di vedere un film recentemente distribuito. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della sala cinematografica, che da tempo propone spettacoli di film italiani e internazionali.
Tarquinia, 17 aprile 2026 – Nuovo appuntamento con il grande cinema italiano al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia. Martedì 21 aprile 2026, alle 19, arriverà infatti Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, per presentare il film “Che Dio perdona tutti”, sua ultima opera. Il nuovo lavoro del regista palermitano è dedicato al tema della fede cattolica, affrontato con l’arguzia e l’ingenuità che caratterizzano da sempre il suo stile. Al centro della storia c’è ancora una volta Arturo, nome ormai ricorrente nei personaggi interpretati da Pif, alle prese con un’impresa sentimentale che ruota attorno alla conquista dell’amata Flora. Nel film, il...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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