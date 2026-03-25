… Che Dio perdona a tutti | Pif al Conca Verde con il nuovo film

Il 3 aprile, al cinema Conca Verde di Bergamo, l’attore e regista Pif presenterà il suo nuovo film intitolato “…Che Dio perdona a tutti”. La pellicola vede Pif nel ruolo di protagonista e regista, affiancato da Giusy Buscemi e Francesco Scianna. L’evento segna l’uscita di un lavoro cinematografico che coinvolge attori noti nel panorama italiano.

Pif ospite al cinema “ Conca Verde ” di Bergamo. Il 3 aprile, l’attore e conduttore televisivo presenterà “ .Che Dio perdona a tutti “, il suo nuovo film, di cui è regista e attore protagonista assieme a Giusy Buscemi e a Francesco Scianna. Pif incontrerà il pubblico alle 19.40 in sala, e a seguire ci sarà la proiezione della pellicola. Il film. Arturo è un agente immobiliare quasi infallibile nel suo lavoro, molto meno nella vita sentimentale. Vive da solo, è piuttosto sfiduciato e coltiva un’unica, incrollabile passione: i dolci. La sua vita si illumina quando incontra quella che è, senza dubbio, la sua anima gemella. Flora è perfetta: bella, divertente, gentile, brillante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Carissim: quello che Dio vuole per noi, lo compie. Buon Pomeriggio! x.com