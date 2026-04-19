Un neonato è stato lasciato questa mattina nella 'Culla per la vita' di Bergamo, collocata davanti alla sede della Croce rossa, nel quartiere di Loreto. L'allarme collegato alla centrale del 118 è scattato alle 9.15 e in pochi istanti gli operatori della stessa Croce rossa sono intervenuti per soccorrere il bambino, che è stato subito trasferito con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni del piccolo e il messaggio della madre Ha soltanto qualche giorno, sta bene e ha subito mangiato: il suo peso è risultato nella norma. Chi lo ha poggiato nella culla, probabilmente la madre, ha lasciato accanto anche una breve lettera anonima scritta a penna: «Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Neonato lasciato nella "Culla per la vita" a Bergamo con un messaggio: "Sei amato"

Neonato lasciato nella “Culla per la vita'”, la lettera della mamma: «Ti auguro una vita di gioia»

Notizie correlate

Leggi anche: Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, il biglietto della madre: “Sei stato tanto amato”

Leggi anche: Bergamo, neonato lasciato nella culla della vita: sta bene

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene; Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene; Due bambini morti risucchiati nelle piscine, l'esperto: Non ci sono controlli né regole obbligatorie da rispettare; Incidente in moto contro cavallo imbizzarrito mentre va a scuola, 18enne in fin di vita.

Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, il biglietto della madre: Sei stato tanto amatoNeonato affidato alla Culla per la vita a Bergamo con una lettera della madre. Sta bene ed è stato portato in ospedale. È il secondo caso dal 2023. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it ... fanpage.it

Bergamo, neonato lasciato nella Culla per la VitaA quasi tre anni di distanza dal caso della piccola Noemi del 3 maggio del 2023, un altro neonato è stato lasciato alla Culla per la Vita all'ex sede della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Lore ... ecodibergamo.it

"Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto", è il messaggio d'amore scritto a mano, trovato accanto al neonato lasciato questa mattina a Bergamo nella 'Culla per la vita' facebook

#Bergamo: neonato lasciato nella #Culla per la Vita, soccorso e portato in ospedale, sta bene di Maria Paola Raiola x.com