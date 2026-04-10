Una donna di 70 anni è stata ricoverata con un grave trauma cranico dopo essere caduta violentemente sulla pista Zeno Colò all’Abetone questa mattina. L’incidente si è verificato mentre la donna scendeva lungo il tracciato e ha perso il controllo degli sci, cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la donna in ospedale per le cure del caso.

Pistoia, 10 aprile 2026 – Grave incidente stamani sulla pista Zeno Colò all' Abetone. Una donna di 70 anni, mentre affrontava il tracciato, è caduta rovinosamente perdendo il controllo degli sci. L'impatto con il manto nevoso è stato estremamente violento e la sciatrice ha battuto con forza la testa, riportando un trauma cranico che ha subito destato preoccupazione tra i presenti. https:www.lanazione.itcronacabasta-pronto-soccorso-per-le-piccole-urgenze-aperti-ventotto-ambulatori-diurni-dove-sono-e-come-accedere-hdsbaejo I soccorsi. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la centrale del 118 ha inviato sul posto l'automedica di San Marcello Pistoiese e un'ambulanza della Misericordia di Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenta caduta sulle piste da sci, donna ricoverata con grave trauma cranico

Scontro tra sciatori sulle piste dell’Abetone, trauma cranico per un 57enne: ricoverato in gravi condizioniUn 57enne ha riportato un grave trauma cranico mentre sciava sulle piste dell'Abetone ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

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“Martedì, durante il test qui a Sepang, ho subito una caduta molto violenta. Di conseguenza, ho riportato diverse contusioni e quattro vertebre fratturate, anche se per un margine molto ridotto, e fortunatamente non è stato coinvolto il midollo spinale. Dopo alcu - facebook.com facebook