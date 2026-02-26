Attraversa in bici la provinciale e viene investito da un’auto | trauma cranico per un uomo

Un uomo è stato coinvolto in un incidente mentre attraversava in bicicletta una strada provinciale. È stato colpito da un'auto e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno accompagnato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Attraversa in bici e viene falciata da un'auto: donna in gravi condizioniL’incidente mercoledì mattina nei pressi della rotonda tra la provinciale Ogliese e la Sp11.

Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito: pensionato al pronto soccorso: ha un trauma cranio-faccialeUna persona è stata investita nei pressi delle strisce pedonali davanti alla Questura di Agrigento.

Ragazzo in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, il 13enne è graveQUINTO DI TREVISO - Un grave incidente stradale tra via Noalese e via Graziati si è verificato oggi, 19 settembre, intorno alle 13.20 tra un'auto e una bicicletta con a bordo un minorenne che stava ... ilgazzettino.it

Travolto e ucciso in bici a 15 anni mentre attraversa sulle strisce pedonaliPadova, 19 agosto 2025 - Tragedia nel Padovano, un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando un passaggio pedonale in sella alla sua bicicletta. La vittima, ... ilrestodelcarlino.it

«Io, Said, rider a Milano: ho attraversato la città in bici per una consegna e il cliente si è lamentato perché i surgelati si stavano sciogliendo» - facebook.com facebook

Ho attraversato il mondo in bicicletta. Non come impresa sportiva, non come gesto atletico, ma come modo naturale di stare dentro i luoghi. #bicicletta #Ciclismo #Dino Lanzaretti #Altri Spazi #Sherpa x.com