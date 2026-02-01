Teatri Trianon Viviani | prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artistico 

La Regione Campania ha prorogato il termine per presentare le domande di candidatura per il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani a Napoli. L’avviso pubblico rimane aperto ancora qualche giorno, dando più tempo agli interessati di inviare le proprie proposte. La scelta del nuovo responsabile arriva in un momento importante per il teatro, che cerca di rilanciarsi dopo le recenti difficoltà.

Presentato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. La manifestazione d’interesse è finalizzata a individuare la figura professionale responsabile della programmazione artistica e culturale del teatro “Trianon Viviani” con funzioni di promozione della canzone napoletana tradizionale e contemporanea e dell’espressione teatrale locale e nazionale. Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 16 marzo 2026. L’incarico che avrà validità triennale è aperto a tutte e tutti sulla base dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso e contestualmente alla presentazione di una proposta progettuale che contenga l’indirizzo artistico e una linea di programmazione e di pianificazione di eventi, anche innovativi, per la creazione di un cartellone coerente con le finalità e gli scopi della Fondazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Trianon Viviani

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Trianon Viviani

