Piero De Luca benedice Pizza e chiama all’unità il centrosinistra

Il segretario regionale del Partito Democratico ha espresso il suo sostegno a Pizza, invitando i membri del centrosinistra a collaborare e mantenere unito il fronte politico. In una nota, ha sottolineato l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide politiche e ha chiamato all’unità all’interno del gruppo di centrosinistra. La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore e si riferisce a temi di natura politica e strategica.

Tempo di lettura: 2 minuti Si riporta la nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca: ”Esprimo profonda soddisfazione per l’esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di candidatura a Sindaco da sottoporre ai partiti, alle forze civiche ed alle associazioni che compongono il tavolo di centro sinistra. Nello è un militante appassionato, un dirigente politico di esperienza, competenza e riconosciuto equilibrio. Ringrazio tutte le sensibilità del Partito che hanno deciso di sostenere ed accompagnare questa scelta con responsabilità e maturità all’esito di un confronto ampio, serio e rispettoso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piero De Luca benedice Pizza e chiama all’unità il centrosinistra Notizie correlate Elezioni provinciali: Piero De Luca (PD) benedice Parente, Aliberti (FI) ringrazia gli alleati“In bocca al lupo a Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Provinciali, il Pd sannita rilancia unità e campo largo: proficuo incontro con Piero De LucaTempo di lettura: < 1 minuto«Interpretando la volontà politica dei rappresentanti istituzionali e partitici del PD Sannita, quale sviluppata nella... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Elezioni provinciali: Piero De Luca (PD) benedice Parente, Aliberti (FI) ringrazia gli alleati; Elezioni provinciali, il centrodestra unito presenta la candidatura a presidente di Aliberti. Piero De Luca, la Procura generale chiede due anni al processo per il fallimento IfilCondannate Piero De Luca a due anni. È la richiesta del sostituto procuratore generale Giovanna Lepore alla Corte d’Appello di Salerno nell’ambito del processo sul fallimento Ifil. Dopo quasi dieci ... napoli.repubblica.it Regionali Campania, a Napoli nella sede del Pd la conferenza stampa di Piero de Luca10 ottobre 2025 Napoli, sede del PD via Santa Brigida. Piero De Luca in conferenza stampa per le elezioni regionali della Campania. (Neaphoto Sergio Siano) ... ilmattino.it Il deputato salernitano Piero De Luca attacca l’esecutivo: “Un’immagine di subalternità e servilismo che indebolisce l’Italia”. Nel mirino ritardi e ambiguità nella gestione delle scelte internazionali. #IlVescovado #notizie #Governo #PieroDeLuca #Politica - facebook.com facebook Piero De Luca: “Meloni ha spinto l’Italia nell’angolo, su Trump una giravolta tardiva e poco credibile. Intanto imprese e famiglie pagano il conto". L'intervista x.com