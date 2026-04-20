Pico Marathon dei Lupi | Dominici senza avversari

A Pico si è svolta la decima edizione della Marathon dei Lupi nel Parco degli Aurunci, con più di 250 partecipanti tra i due percorsi previsti. La gara si è conclusa senza che ci fossero avversari per la squadra di Dominici, che ha conquistato un risultato significativo nel corso degli anni. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto anche quest’anno un’ampia partecipazione di appassionati di corsa tra i paesaggi del parco.

Un decennale celebrato come si conviene a Pico dove la Marathon dei Lupi-Parco degli Aurunci ha tagliato il prestigioso traguardo con oltre 250 classificati fra i due percorsi previsti. La prova era chiamata a inaugurare il circuito New Marathon Lazio, ma era anche prova jolly della Race Cup Mtb.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Pico, Marathon dei Lupi 2026Avrà una doppia valenza la Marathon dei Lupi-Parco degli Aurunci che il 19 aprile nel bellissimo borgo di Pico festeggerà il suo decennale. Leggi anche: Ciclocross, Mathieu Van der Poel senza credibili avversari nella gara Elite dei Mondiali 2026? Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pico, Marathon dei Lupi 2026; Risultati da Da Piazza a Piazza e Marathon dei Lupi Parco dei Monti Aurunci; Marathon dei Lupi: Dominici senza avversari; Domenica 19 aprile a Pico ricorre il decennale della Marathon dei Lupi. Domenica 19 aprile a Pico ricorre il decennale della Marathon dei LupiDomenica 19 aprile a Pico ricorre il decennale della Marathon dei Lupi. La Gran Fondo MTB assegna i titoli nazionali CSI. Sui sentieri ciociari del Parco Naturale dei Monti Aurunci, per le 300 ruote g ... newtuscia.it Ciclismo, la Gran Fondo MTB assegna in terra ciociara i titoli nazionali CSIDomenica 19 aprile, il suggestivo borgo ciociaro di Pico (FR) si trasformerà nella capitale delle ruote grasse, ospitando il decennale della Marathon dei Lupi. La manifestazione, curata dall’associazi ... napolimagazine.com Dalle confessioni in tv al bacio social: l’attrice e Pico Cibelli non si nascondono più. Prove di convivenza per la coppia - facebook.com facebook