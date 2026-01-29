Domenica a Hulst, nei Paesi Bassi, si corre la gara più attesa del weekend, i Mondiali di ciclocross 2026. Mathieu Van der Poel parte come grande favorito, senza avversari credibili, per conquistare il suo secondo titolo mondiale consecutivo. La gara degli uomini élite chiuderà un’edizione che si preannuncia tutta in suo favore.

È la gara più attesa del weekend, ma anche quella praticamente già segnata. Domenica in scena nei Paesi Bassi, ad Hulst, l’edizione numero 77 dei Mondiali di ciclocross, che vede il pubblico fremere per la prova degli uomini élite, quella che chiuderà il programma. Sarà un tutti contro Mathieu van der Poel, anche se il cannibale di questa disciplina molto probabilmente lascerà ben poco ai rivali. Il neerlandese arriva all’appuntamento casalingo come grande dominatore della stagione: 12 successi in 12 gare in Coppa del Mondo, 51 vittorie totali (record mondiale), e una striscia di imbattibilità che dura dal 23 gennaio 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross, Mathieu Van der Poel senza credibili avversari nella gara Elite dei Mondiali 2026?

Mathieu van der Poel potrebbe partecipare alla prossima tappa di ciclocross in programma domenica 18 gennaio a Benidorm, in Spagna.

Koksijde torna ad accogliere il tradizionale Duinencross, una tappa importante nel calendario della Coppa del Mondo di ciclocross, dopo quattro anni di assenza.

