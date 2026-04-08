Pico Marathon dei Lupi 2026

Il 19 aprile, nel borgo di Pico, si svolgerà la Marathon dei Lupi-Parco degli Aurunci, evento che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. La manifestazione prevede una corsa che attraversa il paesaggio naturale del parco, attirando partecipanti da diverse zone. La corsa ha una doppia valenza, anche in occasione di questa edizione speciale.

Avrà una doppia valenza la Marathon dei Lupi-Parco degli Aurunci che il 19 aprile nel bellissimo borgo di Pico festeggerà il suo decennale. Oltre ad aprire ufficialmente il circuito New Marathon Lazio, la corsa frosinate sarà chiamata ad assegnare i titoli nazionali CSI di specialità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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