Pichetto ' gas a 70 euro è soglia per riattivare il carbone'

Un esponente politico ha dichiarato che se il prezzo del gas superasse i 70 euro al megawattora, potrebbe essere necessario riattivare le centrali a carbone. La soglia è stata indicata come un possibile punto di svolta per le decisioni sul mix energetico. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sull’approvvigionamento energetico e sulle strategie da adottare in risposta ai costi elevati delle materie prime.

"Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe rendersi necessario riattivare" le centrali a carbone. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'incontro "Il Santo Graal dell'Energia" in corso a Milano. "È - ha aggiunto - una cifra alta, oggi siamo intorno ai 40 euro, mentre le stime iniziali erano tra i 28 e i 30 euro. Ma quello è il punto di caduta. Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalità. Il carbone resta una soluzione residuale, ma in caso di necessità dobbiamo farci trovare pronti". La mia posizione personale coincide con quella del governo italiano, che è perfettamente allineato con l' Unione Europea.🔗 Leggi su Lanazione.it

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«Non riusciremo a mantenere il passo se non prevediamo una nuova forma di produzione, abbandonata 40 anni fa, come il nucleare». Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ospite alla cerimonia per i 30 anni di Arp x.com