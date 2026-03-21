Il ministro dell’Ambiente ha annunciato che il governo è pronto a riaccendere le centrali a carbone come misura per affrontare la crisi energetica. La dichiarazione arriva in un momento in cui sono state evidenziate le difficoltà nel garantire approvvigionamenti di energia sostenibili. La decisione riguarda l’attivazione di impianti esistenti, con l’obiettivo di aumentare la produzione di energia nazionale.

A tutto carbone contro la crisi energetica. È questo il piano B del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, parlando alla Stampa, spiega come le centrali di Brindisi e Civitavecchia, la cui autorizzazione ambientale è scaduta a fine 2025, “possono essere operative anche subito, basta un decreto”. Anche se “ha senso attivarle”, dice il ministro, “soltanto se il prezzo del gas sale stabilmente sopra i 70 euro. Altrimenti, i costi non sarebbero sostenibili”. E nel medio-lungo periodo il governo cosa pensa di fare per la sicurezza energetica? Pichetto rivendica che rispetto al 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, “non partiamo da una situazione peggiore: oggi abbiamo più fornitori e più certezze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro energia, il ministro dell’Ambiente Pichetto: “Pronti a usare le centrali a carbone”

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