Forniture di gas sicure ma Bruxelles trema sui prezzi Come il ministro Pichetto | Tengo in riserva le centrali a carbone

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha affermato che le forniture di gas sono sicure e che ci sono riserve di gas e petrolio, ma sui prezzi il quadro è diverso. In particolare, ha annunciato che tiene in riserva le centrali a carbone. Bruxelles, invece, mostra preoccupazione per l’andamento dei costi energetici, nonostante la disponibilità di risorse.

Disponibilità di gas e petrolio ce n’è, ma sui prezzi è tutta un’altra storia. È questo, in sintesi, il messaggio che arriva – per l’Italia – dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. E anche dall’Unione europea, dopo la riunione del gruppo di coordinamento sul gas, convocata per discutere della sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione alla luce dell’escalation in Medio Oriente. E del costo. La prossima riunione del gruppo di esperti è prevista per il 26 marzo, ma a Bruxelles non si esclude che possa essere necessario organizzare un vertice ad hoc prima di quella data. Ci sarà anche l’Italia con Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

