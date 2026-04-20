Piccoli Raee Lo smaltimento si fa al super

È stata annunciata l’estensione dell’iniziativa “Piccoli Raee, grandi Coop”, che riguarda la raccolta dei piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei supermercati. Questa campagna, finora attiva in alcuni punti vendita, si amplia per coinvolgere più supermercati e facilitare lo smaltimento corretto di piccoli elettrodomestici usati. L’obiettivo è rendere più semplice il riciclo e il corretto smaltimento di questi materiali.

Si estende “Piccoli Raee, grandi Coop“, l’iniziativa nata nei supermercati per la raccolta dei piccoli elettrodomestici. Il servizio è stato inaugurato nei giorni scorsi nella Coop di via Brodolini, oltre ad altri quattro nel territorio lombardo. Il progetto è promosso per sensibilizzare i consumatori sul tema dei Raee e offrire un’occasione di conferimento semplice e immediata, grazie a postazioni per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici. Questi, fino a 25 centimetri di dimensione possono essere consegnati all’interno dei supermercati che, per loro natura, rappresentano uno dei luoghi più frequentati dagli italiani....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piccoli Raee. Lo smaltimento si fa al super Notizie correlate Principio d'incendio alla ditta di smaltimento rifiuti RaeeIntervento dei vigili del fuoco alle 3 e mezza di stanotte in Strada Nona, nella zona industriale di Fossò, per l’incendio divampato all’interno... Pescara si trasforma in una "miniera urbana", ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuolePescara si trasforma in una “miniera urbana” per il recupero dei rifiuti elettronici. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rifiuti elettronici: COOP Lombardia ed Erion WEEE estendono la raccolta nei supermercati; Rifiuti elettronici, Plures Alia lancia la campagna RAEE: oggetti preziosi; Addio lampadine, avanti fotovoltaico: il Piemonte brilla nella raccolta RAEE; Principio d'incendio alla ditta di smaltimento rifiuti Raee. RAEE, dove butto il vecchio smartphone? Ora la raccolta è alla Coop: ecco i 10 supermercatiProsegue e si amplia in ulteriori cinque punti vendita il progetto Piccoli RAEE, grande COOP promosso da Erion WEEE, INRES COOP e COOP Lombardia Società Cooperativa. Salgono a 10 i supermercati dove ... alternativasostenibile.it Raccolta Raee nei supermercati, il progetto Coop a BresciaCon il progetto Piccoli Raee, grande Coop più facile smaltire smartphone, tablet e piccoli dispositivi elettronici. quibrescia.it Punto mobile dei piccoli RAEE Domani, mercoledì 15 aprile, con Lavorgna: • dalle 15.00 a Madonna della Libera • dalle 16.30 in via Regina Elena Questo servizio che ci raggiunge fin sotto casa e ci permette di disfarci nel modo corretto (e salutare facebook