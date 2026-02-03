Calafiori e il primo incontro con Arteta | Prende le foto della mia famiglia e mi fa una domanda

Calafiori ha incontrato per la prima volta Arteta prima di firmare con l'Arsenal. L'allenatore spagnolo non si è limitato a parlare, ma ha preso delle foto della famiglia del giovane calciatore e gli ha fatto una domanda personale. Quella scena ha colpito Calafiori e lo ha convinto a scegliere i Gunners.

Arteta non si è limitato a convincere Calafiori con le parole, ma lo ha toccato nel profondo prima di farlo firmare con l'Arsenal: gli ha mostrato alcune fotografie.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

