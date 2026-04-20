Picchiò lo youtuber Cicalone in metro a Roma estradato in Italia uno degli aggressori del clan Hitler

Un uomo coinvolto nell'aggressione di uno youtuber noto come Cicalone a Roma nel novembre 2025 è stato estradato dalla Finlandia. Si tratta di Victor Ionut Dascalu, attualmente sotto indagine per il pestaggio avvenuto nella metropolitana della capitale. La polizia italiana ha confermato il suo arrivo nel paese e l'apertura di un procedimento giudiziario nei suoi confronti.

Victor Ionut Dascalu indagato per il pestaggio dello youtuber Cicalone a novembre 2025, è stato estradato in Italia dalla Finlandia. Si trova nel carcere di Rebibbia.🔗 Leggi su Fanpage.it Il video di Cicalone aggredito nella metropolitana a Roma: botte anche ai vigilantes Notizie correlate Aggredirono lo youtuber ‘antiborseggio’ Cicalone in metro a Roma, arrestati quattro romeni. “Membri del clan Hitler”Roma, 28 febbraio 2026 – Sono stati arrestati i quattro aggressori dello youtuber 'antiborseggio' Simone Ruzzi, detto 'Cicalone'. Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma: sarà estradato in ItaliaArrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. Panoramica sull’argomento Picchiò lo youtuber Cicalone in metro a Roma, estradato in Italia uno degli aggressori del clan HitlerÈ stato estradato in Italia dalla Finlandia e si trova nel carcere di Rebibbia a disposizione dell'Autorità giudiziaria Victor Ionut Dascalu. Il trentanovenne originario della Romania fa parte del ... fanpage.it Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a RebibbiaAggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia il presunto picchiatore romeno Lo YouTuber Cicalone fu brutalmente aggredito il 12 novembre nei pres ... assodigitale.it