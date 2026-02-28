Aggredirono lo youtuber ‘antiborseggio’ Cicalone in metro a Roma arrestati quattro romeni Membri del clan Hitler

Roma, 28 febbraio 2026 – Sono stati arrestati i quattro aggressori dello youtuber 'antiborseggio' Simone Ruzzi, detto 'Cicalone'. Si tratta di quattro cittadini romeni "estremamente pericolosi", come li definisce il gip nell'ordinanza con cui, dopo le indagini condotte dalla polizia di Stato e coordinate dalla procura della capitale, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. I quattro sono accusati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. L'aggressione in metro. L'episodio risale al 12 novembre dell'anno scorso nei pressi della fermata 'Ottaviano' della linea A della metropolitana di Roma: il pestaggio con calci e pugni andò in onda in diretta sui social e in mezzo ci finirono anche due guardie giurate intervenute per fermarli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

