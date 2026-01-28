Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma | sarà estradato in Italia
La polizia finlandese ha arrestato Marian Florin Batu, uno degli uomini coinvolti nell’aggressione dello youtuber Cicalone nella metro A di Roma lo scorso novembre. Batu sarà estradato in Italia per rispondere delle accuse. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e collaborazioni tra le forze dell’ordine italiane e finniche. Ora si attende che l’uomo venga trasferito nel nostro paese per affrontare il processo.
Arrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma. È caccia ad altri tre complici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cicalone Metro
Simone Cicalone aggredito in metro a Roma, sbeffeggiato su TikTok da uno degli aggressori: botta e risposta
Simone Cicalone aggredito nella metro di Roma, lo youtuber anti-borseggiatori pestato a sangue
Cicalone, brutale aggressione nella metro di Roma: hanno massacrato non solo lui...
Ultime notizie su Cicalone Metro
Argomenti discussi: Cicalone, arrestato in Finlandia l’aggressore della metro. Verrà estradato in Italia; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Pellegrini contro Corona: Chiesti 100mila euro per diffamazione online.
Cicalone, arrestato in Finlandia l’aggressore della metro. Verrà estradato in ItaliaIn Italia senza fissa dimora, residente in Romania ma arrestato in Finlandia. Si tratta di Marian Florin Bratu, classe 1993, accusato di essere uno degli aggressori che lo scorso 12 novembre ... ilmattino.it
Ravenna, rapina un 15enne e gli fa chiamare l’amico per avere altri soldi: arrestato - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.