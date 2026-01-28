Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma | sarà estradato in Italia

La polizia finlandese ha arrestato Marian Florin Batu, uno degli uomini coinvolti nell’aggressione dello youtuber Cicalone nella metro A di Roma lo scorso novembre. Batu sarà estradato in Italia per rispondere delle accuse. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e collaborazioni tra le forze dell’ordine italiane e finniche. Ora si attende che l’uomo venga trasferito nel nostro paese per affrontare il processo.

