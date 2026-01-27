Scomparsa in Nuova Zelanda | la comunità di Picarelli non abbandona Sharon

La scomparsa di Sharon Maccanico, campionessa mondiale di hip hop proveniente da Picarelli, Avellino, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Attualmente dispersa in Nuova Zelanda, la sua famiglia e amici stanno cercando di ottenere informazioni sulla sua condizione e sui motivi del suo allontanamento. È importante seguire aggiornamenti ufficiali e rispettare la privacy di chi è coinvolto in questa situazione.

Il suo nome è Sharon Maccanico. Viene da Picarelli, Avellino. Campionessa mondiale di hip hop.Adesso è dispersa in Nuova Zelanda. Una frana ha travolto il campeggio dove si trovava.Le notizie sono incerte.Un fatto no: le ricerche continuano.La famiglia aspetta.Le autorità cercano.Il tempo passa. Da qui, intanto, qualcuno si muove.La Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli, la Pro Loco Picarelli – Sezione Battenti Picarelli Starze, il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività.Nomi lunghi, mani vere.Hanno messo insieme un appello.Poche parole: non perdiamo la speranza. La distanza costa.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

