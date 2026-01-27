Scomparsa in Nuova Zelanda | la comunità di Picarelli non abbandona Sharon

La scomparsa di Sharon Maccanico, campionessa mondiale di hip hop proveniente da Picarelli, Avellino, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Attualmente dispersa in Nuova Zelanda, la sua famiglia e amici stanno cercando di ottenere informazioni sulla sua condizione e sui motivi del suo allontanamento. È importante seguire aggiornamenti ufficiali e rispettare la privacy di chi è coinvolto in questa situazione.

Il suo nome è Sharon Maccanico. Viene da Picarelli, Avellino. Campionessa mondiale di hip hop.Adesso è dispersa in Nuova Zelanda. Una frana ha travolto il campeggio dove si trovava.Le notizie sono incerte.Un fatto no: le ricerche continuano.La famiglia aspetta.Le autorità cercano.Il tempo passa. Da qui, intanto, qualcuno si muove.La Parrocchia del Santissimo Salvatore di Picarelli, la Pro Loco Picarelli – Sezione Battenti Picarelli Starze, il Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività.Nomi lunghi, mani vere.Hanno messo insieme un appello.Poche parole: non perdiamo la speranza. La distanza costa. Frana in Nuova Zelanda, la speranza per Sharon: Picarelli prega per la giovane dispersa Una frana in Nuova Zelanda ha causato la perdita di un campeggio e la scomparsa di una ragazza di 15 anni. Frana in Nuova Zelanda, muore la 15enne italiana Sharon Maccanico Una frana a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, ha causato la morte della 15enne italiana Sharon Maccanico e coinvolto altre persone in un campeggio affollato. Avellino sospesa nell'attesa: il silenzio di una comunità per Sharon Maccanico; Avellino piange Sharon, 15enne travolta dalla frana in Nuova Zelanda; Frana Nuova Zelanda, morta la 15enne Sharon Maccanico originaria di Avellino: era tra i dispersi del campeggio; Sharon Maccanico, 15enne originaria di Avellino, tra i dispersi della frana in Nuova Zelanda. Tragedia in Nuova Zelanda: muore Sharon Maccanico, 15enne italiana travolta dalla franaTragedia a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: la frana travolge il campeggio Beachside, muore Sharon Maccanico, 15enne italiana e campionessa mondiale di hip-hop. Frana Nuova Zelanda, morta la 15enne Sharon Maccanico originaria di Avellino: era tra i dispersi del campeggioFrana su un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: due morti, tra cui la 15enne italiana Sharon Maccanico. Proseguono le ricerche delle sei persone disperse, e presumibilmente decedute, nella frana che ha colpito il Beachside Holiday Park, situato ai piedi del Monte Maunganui in Nuova Zelanda. Campionessa italiana di hip hop di 15 anni dispersa in Nuova Zelanda dopo la frana su un campeggio

