Piazze d’Europa chiude col botto | Successo oltre le aspettative Una manifestazione che cresce

Si è conclusa la 14ª edizione di Piazze d’Europa, manifestazione dedicata al mercato europeo che ha coinvolto il centro e il lungomare di Follonica durante tutto il fine settimana. La rassegna ha visto la presenza di circa cento stand, tra artigiani e gastronomi, che hanno offerto prodotti di qualità provenienti da diversi paesi europei e non. Gli organizzatori hanno dichiarato che i risultati sono stati superiori alle previsioni iniziali.

FOLLONICA Si chiude è chiusa la 14ª edizione di Piazze d’Europa, la festa del mercato europeo che per tutto il weekend ha animato il centro e il lungomare di Follonica con circa cento stand artigiani e gastronomici che hanno venduto prodotti di qualità provenienti da paesi europei e non. Un’edizione che, stando alle prime valutazioni, ha superato le aspettative in termini di presenze e partecipazione. I residenti e turisti che hanno visitato il lungomare pieno di colori e sapori, questo anno hanno potuto fare una vera e propria esperienza cosmopolita che consiste non solo di prendere una Guinness sotto il sole nei pressi dello stand...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazze d’Europa chiude col botto: "Successo oltre le aspettative. Una manifestazione che cresce" Notizie correlate Leggi anche: Coventry sorride: "Un successo oltre le aspettative". E sulla Russia... Leggi anche: ’Light my fire’ e i Doors. Bellavista chiude col botto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piazze d’Europa chiude col botto: Successo oltre le aspettative. Una manifestazione che cresce; Al via Piazze d’Europa: tre giorni tra gusto e artigianato, dal Portogallo alla Scozia. LE FOTO; Al via Piazze d’Europa: a Follonica sole e lungomare da cartolina; Follonica, questa mattina l'inaugurazione delle isole ecologiche interrate. Piazze d’Europa: a Follonica tre giorni tra gusto e artigianato, dal Portogallo alla ScoziaFOLLONICA – Taglio del nastro per l’edizione 2026 di Piazze d’Europa. Nella mattina di venerdì 17 aprile il via ufficiale […] ... ilgiunco.net Follonica si accende: il mondo sbarca sul lungomare con Piazze d'EuropaSotto un sole che sa già d’estate, Follonica ha ufficialmente aperto le porte alla quattordicesima edizione di Piazze d’Europa. Il taglio del nastro di questa mattina ha dato il via a una trasformazio ... corrieredimaremma.it Stiamo per tornare nelle piazze - facebook.com facebook Mentre -in Italia- affollano piazze, trasmissioni televisive e prime pagine di alcuni giornali, al congresso europeo di malattie infettive a Munich non c’era neanche un #novax. Chissà perché x.com