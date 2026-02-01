’Light my fire’ e i Doors Bellavista chiude col botto

Questa mattina alle 10.30, al Ridotto di Ferrara, si è conclusa con successo la rassegna Ferrara Musica. Il pianista Raffaello Bellavista ha portato sul palco un concerto che ha fatto incontrare la musica classica e le tradizioni popolari, lasciando il pubblico senza parole.

Oggi, alle 10.30 la rassegna Ferrara Musica al Ridotto propone un concerto del pianista Raffaello Bellavista con un programma che analizza il dialogo tra la scrittura pianistica accademica e le tradizioni musicali popolari. L'evento si apre con l'esecuzione di El Choclo di Ángel Villoldo, uno dei brani più rappresentativi del tango, presentato qui nella trascrizione di Eduardo Rojas che ne mette in risalto la densità ritmica e la struttura armonica. A seguire, la Malagueña di Ernesto Lecuona sposta l'attenzione sulla cultura iberica, utilizzando la tastiera per emulare le tensioni e le tecniche percussive proprie della chitarra flamenca.

