Coventry ha festeggiato il successo dell’Olimpiade, con la presidente del Cio che ha commentato:

La sua prima Olimpiade da presidente del Cio è andata bene. Gare divertenti, risultati non scontati, storie piene di buoni insegnamenti e impianti adeguati. Kirsty Coventry può sorridere: “Questi Giochi sono stati un grande successo, abbiamo infranto tutti i record tra tv e streaming, offrendo un modo nuovo e sostenibile di fare le cose, siamo andati oltre alle nostre stesse aspettative e ne siamo orgogliosissimi. Il Comitato organizzatore ha fatto un grandissimo lavoro e anche l’Italia ha ottenuto risultati straordinari. Io ho avuto l’opportunità di andare praticamente ovunque, ho molto apprezzato i panorami e le location, così come gli atleti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coventry sorride: "Un successo oltre le aspettative". E sulla Russia...

Leggi anche: Cammini DìVini: un successo oltre le aspettative con oltre 1.500 presenze

Leggi anche: Giannatempo rimette in moto la solidarietà per Telethon: "I nostri clienti sempre oltre le aspettative"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.