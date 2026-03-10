A Pontedera, residenti di Treggiaia hanno avviato una raccolta firme contro l’installazione di un’antenna 5G sul colle di via di Montalto. La protesta si unisce a quella già in corso, con cittadini che chiedono di evitare l’installazione sopra le loro teste. La mobilitazione rappresenta un fronte aperto contro il progetto di rete 5G nella zona.

Pontedera, 10 marzo 2026 – Si allarga la nuova protesta dei residenti di Treggiaia che si schierano contro alla costruzione dell’antenna 5G anche sul colle alternativo di via di Montalto. Domenica scorsa è scattata la raccolta firme, porta a porta tra le vie del paese, per dire ‘no’ all’antenna a Treggiaia: né al Santuario della Madonna di Ripaia né altrove. A farsi portavoce di questa nuova protesta sono i residenti che hanno la propria abitazione in via di Montalto e nelle zone limitrofe al colle individuato come alternativo a quello del Santuario della Madonna di Ripaia, dove era inizialmente prevista la costruzione di un’antenna 5G di 36 metri capace di portare connessione veloce nelle aree bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G, nuovo fronte. Scattata la raccolta firme: “No sopra le nostre teste”

