Ciclabile scattano i lavori dopo la raccolta firme dei cittadini

Dopo la raccolta firme dei cittadini, sono iniziati i lavori di sistemazione della pista ciclabile di via Cesenatico. L’intervento riguarda l’importante collegamento che corre lungo la strada parallela alla via che dal porto porta alle frazioni e fino al confine con Cesena. I lavori sono stati avviati per migliorare la sicurezza e la percorribilità della pista.

Ci sono buone notizie per la sistemazione dell'importante pista ciclabile di via Cesenatico, l'importante collegamento che corre parallelo alla lunga strada che dal porto collega le frazioni sino al confine con Cesena. Dopo le 459 firme raccolte da alcuni cittadini di Cesenatico in una petizione per chiedere interventi urgenti sulla ciclabile di via Cesenatico, è arrivata la prima risposta ufficiale del Comune. La segnalazione, depositata e protocollata all'Urp, riguarda in particolare il tratto che collega la rotonda di Villalta alla frazione di Bagnarola, indicato dai residenti come un percorso segnato da buche, avvallamenti, crepe sull'asfalto, rappezzi e punti critici in prossimità di accessi carrabili e incroci.