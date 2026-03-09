Spacciatore in scooter notato dai carabinieri in piazza Rosolino Pilo denunciato

Durante un servizio di controllo notturno nel centro cittadino, i carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante hanno notato uno spacciatore in scooter in piazza Rosolino Pilo. Il giovane, di 23 anni e residente a Pedara, è stato fermato e denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nelle sue tasche, i militari hanno trovato 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di più di 20 grammi, nonché 650 euro in contanti, probabilmente i guadagni dell'attività di spaccio Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nelle ore notturne nel centro cittadino, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno denunciato un 23enne, residente a Pedara, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli investigatori hanno notato un giovane che, a bordo di uno scooter, attraversava piazza Rosolino Pilo, guardandosi intorno come per accertarsi di non essere seguito. Tale circostanza ha indotto i carabinieri a procedere a un controllo più approfondito, quindi il ragazzo è stato fermato e messo in sicurezza, e poi sottoposto a perquisizione personale e veicolare.