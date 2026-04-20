Piazza Lante la giungla delle auto che intrappola i bus | dal municipio un piano per fermare il caos

Nell’area centrale di piazza Lante a Tor Marancia si è formata una notevole quantità di veicoli parcheggiati in modo disorganizzato, creando ostacoli per il passaggio dei mezzi pubblici. La situazione, definita come una “giungla” di auto, provoca frequenti blocchi e disagi per i bus che devono attraversare la zona. Nonostante siano stati effettuati numerosi controlli da parte della polizia locale, il problema persiste e rende difficile il transito dei mezzi pubblici.

Una “giungla” di auto parcheggiate ovunque che bloccano il percorso dei bus. Avviene nell’area centrale di piazza Lante a Tor Marancia, dove si è ormai creata una situazione di caos che non accenna a risolversi nonostante i frequenti controlli della polizia locale.Un’emergenza messa nero su.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Irlanda, piano da 600 milioni per fermare il caos dei carburantiIl governo irlandese ha varato un piano di interventi fiscali da circa 600 milioni di dollari per mitigare l’impatto dei costi energetici, dopo che... Leggi anche: Bovisio, lavori al tetto del municipio. La piazza chiude due mesi alle auto