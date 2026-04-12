Irlanda piano da 600 milioni per fermare il caos dei carburanti

Il governo irlandese ha annunciato un pacchetto di interventi fiscali del valore di circa 600 milioni di dollari per affrontare le difficoltà nel settore dei carburanti, causate da blocchi logistici e proteste di massa. Da mesi, la distribuzione dei carburanti nel paese è stata interrotta o rallentata, provocando disagi diffusi. Il nuovo piano mira a ridurre l’impatto di queste problematiche sui consumatori e sulle attività economiche.

Il governo irlandese ha varato un piano di interventi fiscali da circa 600 milioni di dollari per mitigare l’impatto dei costi energetici, dopo che una serie di blocchi logistici e proteste di massa hanno paralizzato la distribuzione dei carburanti nel Paese. La decisione di Micheál Martin arriva in risposta alle mobilitazioni iniziate lo scorso martedì, quando agricoltori e autotrasportatori hanno interrotto le attività presso nodi strategici, inclusa l’unica raffineria nazionale, scatenando disagi profondi nella catena degli approvvigionamenti. L’impatto della crisi logistica e la reazione del governo. La paralisi che ha colpito l’Irlanda negli ultimi giorni non è solo una questione di prezzi, ma di accessibilità fisica ai beni essenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Irlanda, piano da 600 milioni per fermare il caos dei carburanti Calabria, fine commissariamento: il piano da 600 milioni per GirifalcoDopo diciassette anni di gestione commissariale della sanità in Calabria, la fine di un’era apre nuove opportunità per il rilancio del sistema... Autostrada Bergamo-Treviglio: il piano da 600 milioni sotto accusaIl dibattito sulla viabilità dell’area tra Bergamo e Treviglio si è riacceso con forza venerdì 10 aprile presso l’auditorium Aldo Moro, dove il...