bovisio lavori al tetto del municipio la piazza chiude due mesi alle auto

La piazza davanti al municipio di Bovisio chiude per due mesi mentre si svolgono i lavori sul tetto. L’amministrazione comunale ha deciso di bloccare l’accesso alle auto per permettere la riqualificazione della copertura dell’edificio storico. Si tratta di un intervento urgente, che non può essere rimandato, per migliorare l’efficienza energetica e preservare il bene monumentale. Durante i lavori, la zona sarà interdetta al traffico veicolare, mentre si cerca di limitare i disagi per i cittadini.

Due mesi di lavori con la piazza davanti alla sede del Comune chiusa. Si tratta di lavori "non più rinviabili per la riqualificazione straordinaria del tetto del municipio, con efficientamento energetico della copertura dell'edificio storico soggetto a tutela monumentale e bene della collettività che bisogna preservare", fanno sapere dall'amministrazione comunale. Gli uffici si trovano infatti all'interno della storica Villa Erba Odescalchi Scotti, risalente al XVII secolo, caratterizzato da un impianto a U e un porticato bugnato, convertito a municipio nel XX secolo. L'obiettivo finale è quello di una rivisitazione generale degli spazi dell'edificio, con adeguamento degli impianti esistenti, compreso l'impianto termico e di raffrescamento, con particolare riferimento al sottotetto, oggi parzialmente utilizzato a funzione di archivio, con l'idea di destinazione questi spazi ad uffici, anche a seguito dell'attività di digitalizzazione delle pratiche edilizie.

