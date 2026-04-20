Piazza Affari | prima ondata di dividendi della stagione
Oggi, 20 aprile 2026, si apre a Piazza Affari la prima fase della stagione dei dividendi, un periodo in cui molte società distribuiscono parte dei loro utili agli azionisti. Anche se il momento di maggior rilievo si prevede a maggio, le prime aziende hanno già annunciato le loro cedole. Si tratta di un appuntamento che attrae l’attenzione degli investitori, pronti a valutare le prossime distribuzioni di capitale.
Oggi, 20 aprile 2026, si apre per Piazza Affari la “stagione dei dividendi”, anche se il clou si avrà come al solito a maggio. Come da tradizione, il lunedì è la giornata designata per lo stacco di numerose cedole, incluse alcune delle più pesanti del paniere principale. Il dettaglio dei titoli. I Big del FTSE MIB: Ferrari stacca un dividendo di 3,615 euro (pagamento previsto per il 5 maggio), UniCredit di 1,7205 euro (saldo su totale di 3,149 euro, pagamento il 22 aprile), Prysmian di 0,90 euro (pagamento il 22 aprile), Banca Mediolanum di 0,65 euro (saldo su totale di 1,25 euro, pagamento il 22 aprile), Mediobanca di 0,63 euro (su bilancio semestrale, pagamento il 22 aprile), Banco BPM di 0,54 euro (saldo su totale di 1 euro, pagamento il 22 aprile), Campari di 0,10 euro (pagamento il 22 aprile).🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie correlate
Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi: niente dividendi e crollo a Piazza AffariIl gruppo annuncia oneri aggiuntivi: per il bilancio 2025 si stima un rosso tra i 19 e i 21 miliardi.
Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto, Carlo Piazza: "Di follia in follia"L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Dividendi 20 aprile 2026: da Unicredit a Banco Bpm, prima ondata di cedole a Piazza Affari. Ecco i rendimenti; Piazza Affari: i titoli che staccano il dividendo ad aprile; Piazza Affari: prima ondata di dividendi della stagione; Mercati finalmente in rialzo, Usa e Iran dialogano: cala il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari. Piazza Affari apre in positivo.
Dividendi 20 aprile 2026: da Unicredit a Banco Bpm, prima ondata di cedole a Piazza Affari. Ecco i rendimentiOtto big del Ftse Mib staccano le cedole 2025, dando il via alla stagione più ricca dell’anno, che entra nel vivo con il Dividend Day del 18 maggio e prosegue con la terza ondata del 22 giugno ... msn.com
Dividen 20 April 2026: Dari Unicredit hingga Banco BPM, gelombang pertama kupon di Bursa Efek Milan. Berikut adalah imbal hasilnya.Otto big del Ftse Mib staccano le cedole 2025, dando il via alla stagione più ricca dell’anno, che entra nel vivo con il Dividend Day del 18 maggio e prosegue con la terza ondata del 22 giugno ... firstonline.info
PIAZZA AFFARI / @quellidipiazzaaffari Sembra di essere in un qualsiasi angolo di un qualsiasi parcheggio di un qualsiasi anno compreso tra l’82 e l’85. Ma è solo un angolo di una piazza che fa angolo con alcune vie che, a loro volta, hanno in comune il fare - facebook.com facebook
Con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz, Piazza Affari chiude a +1,75%. Francoforte a +2,27%, Parigi sale dell'1,97%. Londra la più cauta a +0,73% #ANSA x.com