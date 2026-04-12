Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto Carlo Piazza | Di follia in follia
Il parcheggio di Piazza Affari, riservato alle moto, ha suscitato reazioni tra i cittadini dopo le ultime decisioni dell’amministrazione comunale. Carlo Piazza ha commentato l’ultima scelta, definendola come una serie di decisioni che definisce “di follia in follia”. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le conseguenze che queste misure comportano per coloro che usano questo spazio pubblico a Lecce.
L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi. La scelta di chiudere alle auto il parcheggio di Piazza Affari, riservandolo esclusivamente alle moto, rappresenta un provvedimento scollegato dalla realtà quotidiana di chi vive.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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