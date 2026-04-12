Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto Carlo Piazza | Di follia in follia

Il parcheggio di Piazza Affari, riservato alle moto, ha suscitato reazioni tra i cittadini dopo le ultime decisioni dell’amministrazione comunale. Carlo Piazza ha commentato l’ultima scelta, definendola come una serie di decisioni che definisce “di follia in follia”. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le conseguenze che queste misure comportano per coloro che usano questo spazio pubblico a Lecce.