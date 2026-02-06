Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi | niente dividendi e crollo a Piazza Affari

La decisione di rallentare lo sviluppo dell’auto elettrica fa tremare Stellantis. Oggi, il gruppo franco-italiano ha annunciato che questa scelta gli costerà 22,2 miliardi di euro. La cifra pesa sui conti del 2025 e comporta la rinuncia ai dividendi, con il titolo in forte calo a Piazza Affari. La notizia ha sorpreso gli investitori, che temono ripercussioni sulla strategia futura del colosso automobilistico.

La decisione di rallentare nella corsa all’ auto elettrica costa a Stellantis 22,2 miliardi di euro. La cifra è stata resa nota dallo stesso gruppo franco-italiano oggi, venerdì 6 febbraio, tramite un comunicato in cui si annunciano oneri aggiuntivi imprevisti che peseranno sul bilancio 2025. La notizia ha provocato un forte contraccolpo in borsa: a Piazza Affari il titolo della casa automobilistica ha registrato un crollo fino al 26,9%. Per l’esercizio che si è chiuso lo scorso 31 dicembre, Stellantis – nonostante ricavi in aumento tra l’8 e l’11% – stima una perdita netta compresa tra i 19 e i 21 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Tpi.it

