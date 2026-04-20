Piazza Affari prima ondata di dividendi della stagione | i titoli su cui puntare

Oggi, 20 aprile 2026, si apre ufficialmente la prima fase della stagione dei dividendi a Piazza Affari, con diverse società che hanno annunciato distribuzioni di utili agli azionisti. La maggior parte dei pagamenti è prevista nel mese di maggio, ma alcune aziende hanno già comunicato le date di distribuzione. La stagione si concentra su vari titoli del listino, che rappresentano un punto di interesse per gli investitori in cerca di rendimenti.

Oggi, 20 aprile 2026, si apre per Piazza Affari la “stagione dei dividendi”, anche se il clou si avrà come al solito a maggio. Come da tradizione, il lunedì è la giornata designata per lo stacco di numerose cedole, incluse alcune delle più pesanti del paniere principale. Il dettaglio dei titoli. I Big del FTSE MIB: Ferrari stacca un dividendo di 3,615 euro (pagamento previsto per il 5 maggio). UniCredit di 1,7205 euro (saldo su totale di 3,149 euro, pagamento il 22 aprile). Prysmian di 0,90 euro (pagamento il 22 aprile). Banca Mediolanum di 0,65 euro (saldo su totale di 1,25 euro, pagamento il 22 aprile). Mediobanca di 0,63 euro (su bilancio semestrale, pagamento il 22 aprile).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Piazza Affari, prima ondata di dividendi della stagione: i titoli su cui puntare Notizie correlate Piazza Affari: prima ondata di dividendi della stagioneOggi, 20 aprile 2026, si apre per Piazza Affari la “stagione dei dividendi”, anche se il clou si avrà come al solito a maggio. Fantacampionato, cinque affari low cost su cui puntare nel finale di stagioneArchiviata la 30ª giornata, il campionato si è fermato per una sosta nazionali cruciale per il nostro il calcio, dato che gli Azzurri si giocheranno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dividendi 20 aprile 2026: da Unicredit a Banco Bpm, prima ondata di cedole a Piazza Affari. Ecco i rendimenti; Piazza Affari: i titoli che staccano il dividendo ad aprile; Piazza Affari: prima ondata di dividendi della stagione; Mercati finalmente in rialzo, Usa e Iran dialogano: cala il prezzo del petrolio sotto i 100 dollari. Piazza Affari apre in positivo. Piazza Affari: prima ondata di dividendi della stagioneOggi, 20 aprile 2026, si apre per Piazza Affari la stagione dei dividendi, anche se il clou si avrà come al solito a maggio. Come da tradizione, il lunedì è la giornata designata per lo stacco di nu ... quifinanza.it Dividendi 20 aprile 2026: da Unicredit a Banco Bpm, prima ondata di cedole a Piazza Affari. Ecco i rendimentiOtto big del Ftse Mib staccano le cedole 2025, dando il via alla stagione più ricca dell’anno, che entra nel vivo con il Dividend Day del 18 maggio e prosegue con la terza ondata del 22 giugno ... msn.com PIAZZA AFFARI / @quellidipiazzaaffari Sembra di essere in un qualsiasi angolo di un qualsiasi parcheggio di un qualsiasi anno compreso tra l’82 e l’85. Ma è solo un angolo di una piazza che fa angolo con alcune vie che, a loro volta, hanno in comune il fare - facebook.com facebook Con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz, Piazza Affari chiude a +1,75%. Francoforte a +2,27%, Parigi sale dell'1,97%. Londra la più cauta a +0,73% #ANSA x.com