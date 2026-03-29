Fantacampionato cinque affari low cost su cui puntare nel finale di stagione

Nel finale di stagione, ci sono cinque giocatori che, dopo aver recuperato da infortuni prolungati, presentano quotazioni basse nel fantacampionato. Questi atleti sono stati inseriti in diverse rose con valori di mercato ridotti, offrendo potenziali opportunità per chi cerca di rafforzare la squadra a basso costo. Le valutazioni di mercato di ciascun giocatore sono state aggiornate e sono disponibili sui principali portali di fantasy football.

Archiviata la 30ª giornata, il campionato si è fermato per una sosta nazionali cruciale per il nostro il calcio, dato che gli Azzurri si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale. La sosta può rivelarsi un momento utile per fare dei bilanci circa la stagione in corso, anche da un punto di vista fantacalcistico. Nel rush finale sarà importante per tutti i fantallenatori scegliere gli uomini giusti su cui puntare, per ottenere più bonus possibili e scalare la classifica. Fondamentale sarà anche non farsi sfuggire le occasioni più ghiotte, tenendo d'occhio soprattutto i giocatori che sono rientrati da poco da lunghi infortuni e hanno dunque una quotazione contenuta o comunque inferiore rispetto a quelle di inizio stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, cinque affari low cost su cui puntare nel finale di stagione Articoli correlati 12 zaini per viaggiare comodo, e low cost, su cui investire con le promo del weekendPrimavera tempo di viaggi, ma anche di sconti! Se stai già programmando la tua prossima fuga per il week end o le vacanze estive, questo... Miretti, altro bonus: è lui l'affare low cost per la seconda parte di stagione al fantaL'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha totalmente cambiato il futuro di Fabio Miretti. Tutti gli aggiornamenti su Fantacampionato cinque affari low cost... Ecco i tre consigli per un centrocampo a basso costo in vista del prossimo turno di Serie AArchiviata la 23ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta si appresta a ripartire con un nuovo turno di Serie A. Il programma si apre venerdì 6 febbraio (ore 20.45) con Verona-Pisa, mentre il sipario ... gazzetta.it I tre consigli per una difesa a basso costo in vista del ventisettesimo turno di Serie AConclusa la 26ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta è pronto a ripartire con un nuovo lungo weekend di Serie A. Il calendario si aprirà venerdì 27 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Parma e ... gazzetta.it