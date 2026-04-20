Piano Mattei Meloni | Kenya paese chiave per importanti interventi

Oggi a Roma si è svolto il Business Forum tra i ministri di Italia e Kenya, durante il quale sono stati firmati tre accordi tra i rappresentanti dei due paesi. La premier ha definito il Kenya un paese chiave per alcuni interventi strategici, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti degli accordi o sui settori coinvolti. La cerimonia si è svolta in un clima di collaborazione tra le parti.

Tre accordi sono stati firmati dai ministri di Italia e Kenya in occasione del Business Forum che si è svolto oggi a Roma. A questi si aggiungono un MoU e un contratto di finanziamento di 30 milioni da Cassa depositi e prestiti a Equity Bank (Kenya) Limited, oltre a un'intesa tra diversi enti italiani per sostenere la filiera italiana del pellame in Kenya. "Le nostre relazioni bilaterali hanno avuto in questi anni un significativo salto di qualità, soprattutto grazie all'attuazione del Piano Mattei per l'Africa e il Kenya è uno dei paesi chiave di questa iniziativa", ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Kenya William Ruto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piano Mattei, Meloni: "Kenya paese chiave per importanti interventi" Notizie correlate Leggi anche: “Kenya Paese-chiave per il Piano Mattei”: incontro Meloni-Ruto, accordi su pace, difesa, energia, spazio Piano Mattei, Bernini inaugura sede fondazione Med-Or in KenyaNAIROBI, 09 FEB – La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inaugurato la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il presidente keniano Ruto in partenza per Roma; Italia-Kenya. Ruto a Roma per rafforzare la partnership strategica; Qui Kenya, dove l'Italia osserva lo spazio; Ruto in Italia, tra visite istituzionali e firme di accordi. Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e MalindiUn piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente de ... formiche.net Piano Mattei: Meloni,Kenya Paese chiave,interventi importantiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it “Kenya Paese-chiave per il Piano Mattei”: incontro Meloni-Ruto, accordi su pace, difesa, energia, spazio- facebook Il Piano Mattei non è un elenco di accordi. Non è una stagione di investimenti. È un’intuizione strategica, una scelta politica e culturale. Per la prima volta l’Italia non porta solo risorse ma qualcosa di molto più potente: conoscenza, competenze, visione. E cam x.com