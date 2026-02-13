Italia-Africa Meloni | Con il Piano Mattei una nuova pagina delle nostre relazioni

Il presidente Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha raggiunto un livello di sviluppo tale da essere considerato ormai una collaborazione globale, non più solo italiana. La causa di questa svolta risiede nell’intenso impegno del governo italiano nel rafforzare i legami con l’Africa, portando a importanti investimenti e progetti condivisi. Meloni ha sottolineato come questa iniziativa abbia aperto una nuova fase nelle relazioni tra Italia e continente africano, con risultati concreti come l’aumento delle partnership commerciali e culturali.

«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura del secondo vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba. Meloni ad Addis Abeba per il Piano Mattei «Due anni fa, quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto rapporti fra Africa, Europa, Occidenti, e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani», ha sostenuto la premier parlando del Piano Mattei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italia-Africa, Meloni: «Con il Piano Mattei una nuova pagina delle nostre relazioni» Approfondimenti su italia africa Meloni: Andiamo avanti con il Piano Mattei. Lavoriamo su summit Italia-Africa in Etiopia – Il video Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa. Meloni in Etiopia per rilanciare il Piano Mattei e rafforzare il ruolo dell’Italia in Africa Meloni si trova in Etiopia per cercare di rilanciare il Piano Mattei e rafforzare la presenza dell’Italia in Africa. Ultime notizie su italia africa Argomenti discussi: Meloni in Etiopia per il vertice Italia-Africa, focus sul Piano Mattei; Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, cosa aspettarsi dal summit; Meloni due giorni in Etiopia, Piano Mattei come ‘ponte’ con l’Africa; Piano Mattei. Tutto pronto per il test strategico con il vertice Italia-Africa. Meloni in Etiopia per secondo vertice Italia-Africa. Nel Piano Matteo corridoi energetici al centroA circa due anni dall’avvio operativo del Piano, l’incontro nella capitale etiope fa il punto sull’attuazione dei progetti nei 14 Paesi partner e sulle iniziative regionali, con focus su energia pulit ... rainews.it Meloni atterrata in Etiopia per il vertice Italia-Africa: «Un ponte per la crescita». In campo investimenti per 1,4 miliardi«Un ponte per la crescita comune». Lo slogan che campeggia sotto le decine di bandiere del Convention center di Addis Abeba (con tanto di ponte stilizzato tra le ... ilmattino.it Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, cosa aspettarsi dal summit 24plus.ilsole24ore.com/art/vertice-it… x.com Piano Mattei, da corridoi energetici a sovranità alimentare: in Etiopia secondo vertice Italia-Africa. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/piano-mattei-da-corridoi-energetici-a-sovranita-alimentare-in-etiopia-secondo-vertice-italia-africa/ - facebook.com facebook