Successo al Gherlinda Funtastica conquista il pubblico di ogni età

Funtastica ha attirato numerosi visitatori al Gherlinda grazie a un evento dedicato alla cultura pop, al fumetto e al gioco. La causa è stata la proposta di attività coinvolgenti e accessibili a tutte le età. Nei due giorni di manifestazione, il pubblico ha partecipato a laboratori, giochi e incontri con artisti, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La partecipazione massiccia ha dimostrato quanto questa iniziativa sia riuscita a interessare diverse generazioni.

A Ellera di Corciano due giorni per appassionati di fumetti, cultura pop e giochi, con spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli Due giorni di puro divertimento e condivisione, scanditi dalla passione per la cultura pop, il fumetto e il gioco. Il Gherlinda, a Ellera di Corciano, si conferma un centro di intrattenimento per i giovani e non solo, come dimostrano le presenze di sabato 21 e domenica 22 febbraio in occasione di Funtastica, versione winter dell’evento che vedrà la sua seconda edizione il 13 e 14 giugno a Pila (Perugia). “Funtastica, come suggerisce il nome, racchiude tutto ciò che ruota attorno al divertimento, al gioco e al mondo fantasy – ha spiegato uno degli organizzatori, Davide Ariola –. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

