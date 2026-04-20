Piacenza Collettiva torna in città | una settimana di popolo e di festa

A Piacenza torna “Piacenza collettiva”, una manifestazione che si svolge in vari luoghi della città tra piazze, circoli e spazi sociali di periferia. L’evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà nell’arco di una settimana e ha come obiettivo la promozione di incontri e iniziative pubbliche. La manifestazione è organizzata da Cgil, Arci e Anpi di Piacenza, coinvolgendo diverse realtà locali.

Cinque giornate diffuse, attraversando piazze, circoli e spazi sociali di periferia. Torna per la quarta edizione “Piacenza collettiva, settimana di popolo e di festa”, promossa da Cgil, Arci e Anpi di Piacenza. Un percorso che unisce memoria, cultura e socialità, costruendo una vera e propria.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno... Leggi anche: Campo Lavoro, una festa di popolo e un risultato da record: raccolti oltre 194 mila euro Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Piacenza Collettiva 2026 – Settimana di popolo e di festa; Non una merce, ma persone. Nasce il magazine della Cgil: LavoroPiacentino.it; Bestiario, a Castellarquato la collettiva che esplora il confine tra uomo e animale. Torna Piacenza Collettiva, cinque giorni dedicati alla musica, diritti, culturaCinque giornate diffuse, attraversando piazze, circoli e spazi sociali di periferia. Torna per la quarta edizione Piacenza collettiva, settimana di ... piacenzasera.it Un magazine digitale per dare voce “a chi lotta tutti i giorni”. Così è stato presentato oggi, 17 aprile, il magazine della Cgil di Piacenza coordinato dal giornalista Mattia Motta https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/magazine-lavoropiacentinoit-nkwg0lwt Ca - facebook.com facebook Scorrono le immagini di una settimana intensa, che va in archivio dopo un confronto profondo e a vari formati sul territorio. A Verona, con il Circolo Matteotti. A Padova, con i nostri militanti. A Venezia, per presentare la lista “Venezia Riformista”. A Piacenza e a x.com