Lavoro nero e locali fuori norma raffica di controlli nella movida | sanzioni per oltre 10 mila euro

Nelle ultime settimane, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida del centro di città. Sono state multate attività che operavano senza rispettare le norme e hanno riscontrato lavoratori irregolari. Le sanzioni superano i 10 mila euro. La situazione mette in evidenza come alcuni locali continuino a funzionare senza le necessarie autorizzazioni e senza rispettare le leggi sul lavoro.

Verifiche della polizia nei pubblici esercizi del centro. Riscontrate irregolarità amministrative e penali tra sicurezza, igiene e impiego di personale non in regola Sanzioni per oltre 10 mila euro, lavoratori irregolari e locali fuori norma. È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime settimane nei locali della movida del centro cittadino dalla polizia di Stato. L'attività, disposta dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, ha visto impegnato il personale della squadra amministrativa della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Agrigento. In alcuni controlli gli agenti sono stati affiancati dal Nucleo di polizia commerciale della polizia municipale e dai funzionari del servizio Sian dell'Asp di Agrigento.

Durante un intenso fine settimana, i controlli dei carabinieri a Santa Margherita di Belìce hanno portato alla scoperta di attività illecite, tra cui il consumo di alcol da parte di minorenni e lavoro non regolare.

