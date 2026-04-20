L’autorità sanitaria americana, la Food and Drug Administration, ha rinnovato l’autorizzazione all’uso di IQOS, il prodotto a tabacco riscaldato prodotto da Philip Morris. La decisione riguarda la possibilità di commercializzare il dispositivo negli Stati Uniti, mantenendone la validità dell’autorizzazione. Il rinnovo arriva dopo una revisione dei dati forniti dall’azienda e delle analisi condotte dall’ente regolatore.

La autorità sanitaria americana (Food and Drug Administration) ha rinnovato negli Stati Uniti l’autorizzazione per IQOS come prodotto del tabacco a rischio modificato, confermando che i dispositivi sviluppati da Philip Morris International possono continuare a essere venduti con informazioni sulla riduzione dell’esposizione alle sostanze nocive rispetto alle sigarette. La decisione riguarda due dispositivi IQOS e tre varianti di stick di tabacco HEETS già in commercio. L ’azienda leader mondiale dei prodotti senza combustione potrà così continuare a spiegare ai fumatori adulti che passando completamente a questi prodotti si riduce in modo significativo l’esposizione a molte sostanze dannose prodotte dal fumo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Philip Morris mantiene l’autorizzazione per IQOS negli Stati Uniti

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