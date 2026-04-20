Quattro uomini residenti nella provincia di Foggia sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio. Secondo le indagini, smontavano auto rubate a Modugno ogni settimana e successivamente inviavano i pezzi all’estero. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi componenti di veicoli e documentazione riconducibile all’attività illecita. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre reti di riciclaggio.

È di quattro persone agli arresti domiciliari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Modugno contro un’organizzazione dedita al riciclaggio di componenti d’auto rubate. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di soggetti originari della provincia di Foggia, accusati di aver gestito un traffico sistematico di pezzi di veicoli provento di furto, destinati anche all’estero. Le indagini e l’arresto in flagranza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione trae origine da un episodio avvenuto il 13 novembre scorso, quando i militari della Sezione Radiomobile di Modugno hanno sorpreso tre persone all’interno di un box di un’autorimessa mentre erano intenti a trasbordare numerosi componenti di autovetture risultati rubati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modugno, smontavano auto rubate ogni mercoledì e spedivano i pezzi all’estero: 4 arresti

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