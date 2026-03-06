Inseguimento in città e pezzi di auto rubate in casa | arresto convalidato

Una giovane è stata arrestata a Brindisi dopo un inseguimento in città avvenuto il 3 marzo scorso. La gip del tribunale di Brindisi ha convalidato l’arresto, emesso a seguito di un’operazione che ha coinvolto anche il ritrovamento di pezzi di auto rubate all’interno di un’abitazione. L’arresto del giovane è stato quindi ufficialmente convalidato dalle autorità giudiziarie.

L'indagato finisce ai domiciliari dopo l'udienza davanti al gip. Il giovane era stato fermato il 3 marzo dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Una "gazzella" era finita contro un semaforo BRINDISI - La gip del tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha convalidato l'arresto del giovane arrestato il 3 marzo scorso al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie della città. Nell'occasione, una “gazzella” dei carabinieri era finita contro un semaforo. Il fuggitivo era stato però individuato dai militari, che nella sua disponibilità avevano trovato anche parti di auto rubate. Il 25enne F.B.L. era stato quindi arrestato in flagranza dai carabinieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

