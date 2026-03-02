Il prezzo del petrolio sale bruscamente dopo l’attacco militare congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran nel fine settimana, con il Brent che raggiunge 78,80 dollari (+8,28%) e il Wti che sale a 72,24 dollari (+7,79%). Le tensioni geopolitiche hanno influenzato i mercati, generando un aumento dei prezzi e alimentando l’incertezza sulle prossime settimane.

Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’ Iran nel fine settimana per quello che secondo gli analisti potrebbe essere il preludio di un periodo di incertezza più lungo del previsto. Dopo aver toccato un rialzo massimo del 13%, alle 8 il Brent viene scambiato a 78,80 dollari con un progresso dell’ 8,28% mentre il West Texas Intermediate (Wti) passa di mano a 72,24 dollari al barile con un rialzo del 7,79%. L’Iran è tra i principali fornitori di petrolio al mondo e il suo governo ha riferito di aver chiuso la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, via marittima vitale per il trasporto del greggio, a seguito degli attacchi aerei americani e israeliani che hanno ucciso la Guida suprema, Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)

Leggi anche: Petrolio siglia il 2025 con -18% del Brent e quasi -20% del Wti

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle

Altri aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all'Iran; ++ Petrolio vola dopo attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari ++; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.

Petrolio vola dopo attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Petrolio in volo in avvio di settimana dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran. Dopo aver toccato un rialzo massimo del 13% il Brent viene scambiato a 78,80 dollari con un ... altoadige.it

Attacco Iran, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano. LIVENella notte l'aviazione israeliana colpisce obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d'Israele. Sono già almeno 31 i morti e 149 i feriti nel Paese negli ... tg24.sky.it

Allarme della Nato per le conseguenze dell’attacco israelo-statunitense all’Iran: il generale Alexus Grynkewich ha infatti affermato che l’Alleanza ha "riadattato" il posizionamento delle forze, adeguandole alla necessità di "difendere da potenziali minacce i 32 facebook

#Trump: gli #Usa hanno “tre ottime scelte” per guidare l’ #Iran #Teheran #Tehran x.com