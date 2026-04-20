Pestaggio di Cicalone | catturato all’estero il capo della gang L’ombra dell’agguato premeditato

Il capo della banda coinvolta nel pestaggio di Cicalone è stato catturato all’estero e si trova ora in Italia. È atterrato nei giorni scorsi all’aeroporto di Fiumicino sotto stretta sorveglianza. La sua cattura fa seguito a un’indagine che ha accertato come l’agguato fosse stato pianificato in modo premeditato. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

È atterrato nei giorni scorsi all’aeroporto di Fiumicino, scortato dagli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), il 39enne rumeno accusato dell’aggressione allo youtuber Simone Ruzzi, meglio noto come “Cicalone”, avvenuta lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metro A “Ottaviano”, a Roma. Catturato in Finlandia ed estradato un altro del branco. L’uomo è indagato insieme ad altri tre complici per lesioni gravissime. Nei loro confronti il gip del Tribunale di Roma, su richiesta dei pm della Procura capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave – aveva già emesso un’ordinanza di custodia cautelare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pestaggio di Cicalone: catturato all’estero il capo della gang. L’ombra dell’agguato premeditato Cicalone aggredito dalla gang, la dura verità in un vocale. Notizie correlate Pestaggio di Cicalone, il video incastra i colpevoli: catturati all’estero i 4 picchiatoriQuattro persone sono state arrestate per l’aggressione del novembre scorso allo youtuber famoso per i suoi video nelle metro di Roma contro i... Aggredirono Cicalone nella metro di Roma, arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggioQuattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber “anti-borseggio” Simone... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del clan di Hitler. Ora è a Rebibbia; Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionali. Dalla Finlandia al carcere di Roma: estradato l'appartenente al clan di Hitler che colpì Cicalone con un calcio al voltoIl 39enne Victor Ionut Dascalu era stato scovato nel Paese scandinavo dove era scappato assieme agli altri tre autori delle violenze, tutti cittadini romeni ... romatoday.it Pestaggio Cicalone in metro: arrestati i quattro aggressori dello youtuber (video)Pestarono Simone Ruzzi, lo youtuber noto come Cicalone, in metro. Fine della caccia. I quattro sono stato scovati e arrestati in Finlandia e Romania. Le violenze avvennero lo scorso 12 novembre quando ... romatoday.it Pestaggio di Cicalone alla metro Ottaviano, estradato dalla Finlandia uno degli aggressori roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto è accusato di aver partecipato, insieme ad altri tre complici, del pestaggio #Cicalone #Aggressione #Indagini #39enne #estradato - facebook.com facebook