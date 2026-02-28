Pestaggio di Cicalone il video incastra i colpevoli | catturati all’estero i 4 picchiatori

Quattro persone coinvolte in un pestaggio avvenuto a novembre sulla linea A della metropolitana sono state identificate e arrestate all’estero. Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno mostrato i momenti dell’aggressione, durante la quale un youtuber noto come ‘Cicalone’ è stato colpito con calci e pugni, mentre due guardie giurate intervenute per fermare l’episodio sono state anch’esse colpite.

Quattro persone sono state arrestate per l'aggressione del novembre scorso allo youtuber famoso per i suoi video nelle metro di Roma contro i borseggiatori. Un pestaggio in diretta, colpendolo con calci e pugni, e aggredendo anche due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull'episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale della Capitale. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai pm della Procura della Repubblica capitolina-Dipartimento criminalità diffusa e grave, scaturisce dall'attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti appunto lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana linea A 'Ottaviano'.