Questa nuova edizione di “Dylan Dog. Orrore Nero” raccoglie tre storie che esplorano il lato più oscuro della quotidianità, offrendo ai lettori un approfondimento sul personaggio e sulle atmosfere tipiche della serie. La pubblicazione, disponibile dal 6 febbraio, permette di scoprire o riscoprire episodi emblematici, mantenendo fede allo stile di Sergio Bonelli Editore.

Nuova edizione per DYLAN DOG. ORRORE NERO, la raccolta di episodi provenienti dalla collana degli Speciali, che dal 6 febbraio riporta in libreria e fumetteria tre storie capaci di squarciare il velo della quotidianità per rivelarne i risvolti più cupi e terrificanti. Tre racconti, tre misteri, tre indagini, ma un unico comune denominatore: l’orrore più nero. Dalle sponde del lago di Loch Ness, dove si riunisce il misterioso Club dell’Orrore, alla tetra Buffalora, macabro teatro di follia in cui la gente vive, muore e torna a vivere, fino ai tunnel fisici e metafisici che inghiottono uno scrittore la cui morte non sembra affatto definitiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. ORRORE NERO”

Approfondimenti su Dylan Dog

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dylan Dog

Argomenti discussi: Anteprima Tex 2026; Dylan Dog: Dylan Dog. E ora, l'Apocalisse! - Nuova edizione - Acquista Online; Le Strisce di Tex 224; Anteprima Zagor 2026.

Sergio Bonelli Editore presenta, Dragonero. La Saga delle Regine NereSergio Bonelli Editore presenta, Dragonero. La Saga delle Regine Nere, per la prima volta in libreria dal 30 gennaio. anime.icrewplay.com

Sergio Bonelli Editore presenta LE AVVENTURE A STRISCIA DI MARTIN MYSTÈRELE AVVENTURE A STRISCIA DI MARTIN MYSTÈRE, volume imperdibile per gli appassionati del Detective dell'Impossibile, dal 30 gennaio torna in libreria e ... quotidianpost.it

Fa tappa a Darkwood la nostra tradizionale carrellata con cui il sito ufficiale di Sergio Bonelli Editore presenta le avventure che gli Eroi della Fabbrica dei Sogni vivranno nei prossimi mesi. Tocca infatti a Zagor mettersi sotto le luci della ribalta e lasciarci ammir - facebook.com facebook